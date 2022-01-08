Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da arkadan gelen İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İngiltere'de yaşayan gurbetçi çift, İstanbul'da kullanmak için kiraladıkları otomobili teslim etmek üzere yola çıktı.
Sağa yanaşan araca arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki çift, yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumu iyi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İETT İstanbul Otobüs Trafik Kazası
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