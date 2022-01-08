Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde, bir kamyonetle lastikçi dükkanına gelen 3 kişi, dükkanın önündeki mühürlü tır kasası içinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan lastikleri kamyonetle çaldı.

Şüphelilerin lastikleri çalıp kamyonete yüklediği sırada tır şoförünün araç içinde uyuduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Yaşanan anları anlatan dükkan işletmecilerinden Metin Yeni, "Sabah saatlerine kamyonetle yanaşıyorlar ve tırdaki mührü kırıyorlar. Şoförde o sırada arabada yatıyor. Lastikleri yüklüyorlar kamyonete 3 kişi. O sırada durakta işe gitmek için bekleyen bir vatandaş olayı görüyor tırcının camına vuruyor durumu anlatıyor. Şoför iniyor ama inene kadar zaten kaçıyorlar. 200 bin liralık zararımız var” dedi.