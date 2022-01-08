Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Sarıkamış şehitleri anısına özel klip
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı ile ilgili hazırlanan bir klibi paylaştı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı107'nci yılında.
Milli Savuma Bakanlığı'nın, twitter hesabından Sarıkamış şehitleri anısına yaptığı videolu paylaşımında şunlar kaydedildi;
"Binlerce can sonsuz oldu, Acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, Şehitler ölmez, Vatan bölünmez. Sarıkamış’ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sarıkamış
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