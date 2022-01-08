Kendi tasarladığı ürünlerle fark Hasan Kum, ekonomik değeri yüksek 17 icadına da patent aldı.

Mucidin icatları TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’na da ilham oldu.

Demirleri çok sevdiğini söyleyen Mucit Hasan Kum, “Makine, demir bunlar benim canım. O yüzden sanayileri çok seviyorum” diyor.

“Başımıza icat çıkarın”

Avrupa’ya gezmeye gittiğinde kendisini geçecek bir mucit göremediğini söyleyen Kum, gençlerin de icatlerı sevmeleri gerektiğini söylüyor:

“Dünyada alternatif şanzıman arıyorlar. Ben buldum. Fındık toplama makinesi yaptım. Yeni bir sistem tamamen Türk milletine ait. ‘Çayır biçme makinesi yap, o sistem çabuk bozuluyor’ dediler. Yaptım. Şu anda dünya markası olma yolunda ilerliyor. Başımıza icat çıkartın. Bu cümle çocuklarımızı korkutuyor. Bizim gençlerimize icatları sevdirmemiz lazım, güven vermemiz lazım."

İcatları Gönül Dağı'na konu oldu

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda da icatlarından ilham alınan Kum, şöyle devam ediyor:

"Özveriyle icatları destekleyen bir ekip var orada. Benim bir arı kanadı uçağım var. Dizide işlediler. Rüzgar tribünü de benim ve o da gerçek. Kanepe soba borusunu da müthiş işlediler. Gerçekten yerli ve milli icatlarımız o dizi sayesinde çıktı.”

“Yeter ki ülke kalkınsın”

Bu zamana kadar 37 icadı olduğunu belirten Kum, “17'sinin icat olduğunu kanıtladım. Bilim insanı mutlaka yetiştirmemiz lazım. İcadımız var. Bilim insanı yok. Bunun için ben üretime geçtim. İcatçı icadı yapar bilim insanı da alır onu geliştirir" diye konuşuyor.

İş insanlarına da çağrı da bulunan Mucit Hasan Kum, “Lütfen gelin. Sizden hiç para da istemiyorum. Bütün ürünlerimizi üretime alın. Yeter ki bu ülke kalkınsın” diyor.

