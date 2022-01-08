A.K. yönetimindeki otomobil, Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Araç, önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı.

Ağır yaralanan sürücü ve yanındaki H.D. otomobilde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı A.K.'nin tedavisi ise sürüyor.