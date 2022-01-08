Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ Malkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
A.K. yönetimindeki otomobil, Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Araç, önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı.
Ağır yaralanan sürücü ve yanındaki H.D. otomobilde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı A.K.'nin tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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