Bingöl'de görev yapan Jandarma Komandoların vatan savunmasına TRT Haber ekibi de şahitlik etti.

Ne zorlu arazi şartları ne dondurucu soğuk. Mehmetçiğin bölücü terör örgütüyle mücadelesine hiçbiri engel değil. Jandarma komando ekipleri de başlatılan kararlılık harekatıyla bölgede kuş uçurtmuyor.

Ağır kış şartlarında arama tarama çalışmaları sürüyor

Terörle mücadelenin devam ettiği yerlerden biri de Bingöl. Bölge her an gözetim altında. Ancak sahada olmak da oldukça önemli. Timler araziye çıkıyor, ağır kış şartlarında uygun teçhizat ve kamuflajlarıyla arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

'Kartalların' en önemli parçası: METİ Timleri

Jandarma Komando özel harekat timi 'Kartallar', terörle mücadelede yıllardır en ön safta yer alıyorlar. METİ Timleri ise Kartalların en önemli parçalarından . Yıllarca teröristlerin yuvalandığı ve yoğun olarak bulunduğu coğrafyada TEMİ Timleri hem güvenli ulaşımın sağlanması hem de bölge halkının huzuru için her an sahada görevinin başında.

"Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Tabur Komutanı Yarbay Ali Abbas Eyyüboğlu, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

"Aziz Türk milletimizin bilmesini isteriz ki Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman ve her yerde her türlü arazi koşulunda onurlu mücadelemize son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğiz."

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Ebubekir Mazlum