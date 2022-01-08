Sıradan bir aile fotoğrafı gibi görünen bu kareler, sahipleri için çok şey ifade ediyor. Yanlarında olmayan sevdikleriyle aynı karede buluşma imkanı buluyorlar.

Dijital fotoğraf birleştirme tekniği adı verilen bu yöntemle, ömürlük hatıralar oluşturuluyor.

Müşterilerin akrabaları ile aynı karede olmak dışında da talepleri olabiliyor. Bazen de hayran oldukları ünlüyle aynı fotoğrafta olmak istiyorlar.

Bu işe hobi olarak başladığını söyleyen Dijital Sanatçı Emine Şen Keleş, yurt dışından da siparişlerin geldiğini söylüyor.

"Neşet Ertaş’la ya da Müslüm Gürses’le aynı karede olmak isteyen var"

Ünlü isimlerle fotoğraflarının birleşmesini isteyenlerin de olduğunu anlatan Keleş, “Mesela Neşet Ertaş’la sazlı bir birleştirme ya da Müslüm Gürses’le omuz omuza fotoğrafının birleştirilmesini isteyenler de oldu. Çocukların çizgi film karakterleriyle birleşmesini isteyenler de var” diyor.

Her çizim için günlerce emek veriliyor. Detaylı bir göz çizmek bile ortalama bir iki saatlerine mal oluyor. Talep o kadar yoğun ki sanatçılar ancak aylar sonrasına sipariş alabiliyorlar.

Dijital fotoğraf birleştirme tekniği ile yapılan bu fotoğraflar, dünyanın her yerine gönderiliyor.

Haber: Şeyma Vural

Kamera: Ahmet Bağış



