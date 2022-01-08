Evden dışarı adımını attığı anda karşısına çıkan binbir zorluk vardı. O da kurduğu hayalin peşinden koştu.

35 yaşındaki Kürşat Ceylan doğuştan görme engelli..

Akıllı baston milyonlarca görme engelliye ulaştı

Kürşat Ceylan, günlük hayatta yaşadığı zorlukların ardından akıllı beyaz bastonu geliştirdi.

Ceylan beyaz bastonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Akıllı baston, önündeki engelleri algılıyor, titreşimle görme engelli kişiye haber veriyor. Hangi restoranın, mağazanın, kafenin önünden geçtiği bilgisini de veriyor. Görme engellilerin kişisel asistanı olarak konumlandırıyoruz."

Akıllı baston 60 ülkede milyonlarca görme engelliye ulaştı.

Dünya çapında ses getirdi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı beyaz baston 2019’da Time dergisi tarafından "yılın en iyi icadı" seçildi. Kürşat ceylan, Thomas Edison Vakfı Yenilik Ödülünün de sahibi oldu.

Ceylan ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti. Hedefi ise akıllı bastonu daha da geliştirip görme engellilere daha fazla yarar sağlamak.

