İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Aranan 588 kişi yakalandı

Ülke genelinde 12 bin 911 karma ekip ve 53 bin 572 personelin katılımı ile yapılan uygulamada aranan 588 kişi yakalandı, 31 şüpheli gözaltına alındı.

365 kişiye idari ve 185 kişiye adli olmak üzere toplam 550 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

210 bin 788 araç kontrol edildi, 5 bin 535 araca idari para cezası uygulandı. 805 araç trafikten men edildi, 189 aranan araç yakalandı.

24 bin 432 iş yeri denetlendi

Uygulama kapsamında, 24 bin 432 iş yeri denetlendi, 13 işyerine idari 39 işyerine adli olmak üzere toplam 52 iş yerine işlem yapıldı.

Çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı,kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 adet tarihi eser ele geçirildi.

