Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib gazisine THY'den sürpriz doğum günü
Türk Hava Yolları kabin ve kokpit ekibi, İdlib'de yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün doğum gününü yolcularla birlikte uçakta kutladı.
Saldırıda bacağı ve kolundan yaralanmasının ardından İstanbul'daki bir hastanede tedavi olan Yusuf Taha Hanözü, bir süre önce taburcu edildi.
İyileşmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan THY'ye ait tarifeli uçakla memleketi Erzincan'a hareket eden Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
Anonsla kutlandı
Hanözü'nün doğum günü pilot tarafından yapılan anonsla kutlandı. Yolcular, anonsun ardından Hanözü'yü hep birlikte alkışladı.
Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hanözü, THY ekibine teşekkür etti. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada birçok vatandaş tarafından da paylaşıldı.
Etiketler: THY sürpriz doğum günü idlib gazisiSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 21:34
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