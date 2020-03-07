Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda 216'sı sit alanında, toplam 377 yapının, belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre mail-i inhidam (yıkılma tehlikesi bulunan) olduğu tespit edilerek mühürlendiğini söyledi.

Tarihi geçmişinden dolayı Beyoğlu'nda çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu belirten Yıldız, belediye olarak yapılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü anlattı.

2019'da 5 metruk bina yıkıldı

Yıldız, 2019 yılında Beyoğlu'nda 5 metruk binanın yıkıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Belediye olarak halkın can ve mal güvenliğini düşünerek tedbirler alıyoruz. İlçelerdeki binalarda belediye olarak çalışmalar yapıyoruz. Hangi binaların yıkılma tehlikesi olduğunu tespit edip gerekli prosedüre göre hareket ediyoruz.

Beyoğlu'nda 216'sı sit alanında, 161'i de sit alanı dışında olmak üzere 377 yapı, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre mail-i inhidam olduğu tespit edilerek statik rapor düzenlenmek suretiyle mühürlendi.

Mühürlenen bu yapıların 209 tanesi tescilli eski eserlerden oluşuyor. Bu eserlerle ilgili her türlü işlemler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma kurullarının alacağı kararlarla yapılabiliyor. 20 tescilli eski eser yapının kaldırılmasına yönelik işlemler başlatıldı. Anıtlar Koruma Kurulu'nun uygun görüşüne göre bu yapıların kaldırılması için işlemler başlatılacak."

[Fotoğraf: AA]

İlçede bulunan 28 metruk yapıda güçlendirme yapıldığını dile getiren Yıldız, "5 bina yıkılmıştı geçen yıl. 8 metruk binanın yasal süreçleri ise başlamış ve devam ediyor. Genele baktığımızda ise 53'ü sit alanında, 58'i de sit alanı dışında olmak üzere toplam 111 metruk yapının bir kısmı yıkılarak, bir kısmı ise güçlendirilerek metrukluğu giderildi" dedi.

"Yerinde ve depremi esas alan bir kentsel dönüşüm yapılıyor"

Yıldız, Beyoğlu'nda yerinde ve depremi esas alan bir kentsel dönüşüm yapıldığını anlattı.

İlçede vatandaşlara depreme dayanıklı ve sosyal donatıları olan yaşam alanları projeler geliştirdiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunun başında da Okmeydanı Dönüşüm Projesi geliyor. Çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütüyoruz. Bu büyük dönüşüme Fetihtepe Mahallemizden başlayacağız. Dönüşüm ofisimizi kurduk ve her türlü hazırlığı haftalık değerlendiriyoruz. Evlere gidilip ölçme ve değerlendirmeler yapıldı.

Vatandaşlarımızın gönül rızasıyla kimseyi Okmeydanı'ndan başka bir yere göndermeden, mağdur etmeden yerinde ve depremi esas alan bir kentsel dönüşüm. Bunun dışında Piyalepaşa Evleri ile o bölge toparlandı. Kasımpaşa'da İstiklal Mahallemizde de bir çalışmamız var. Orayı da derleyip toparlamayı hedefliyoruz."