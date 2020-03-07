Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.
Çanakkale Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 2 boş iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmana sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: metruk bina itfaiye ekipleri hasar Çanakkale yangın apartmanSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 18:06
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