Çanakkale Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 2 boş iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmana sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.