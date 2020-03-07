Yunanistan, ülkesine giriş yapan sığınmacıları yaralayıp Türkiye'ye geri dönmeye zorluyor.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce sığınmacı, nehir ve kara sınırını kullanıp Yunanistan'a geçiyor. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor.

Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.

Yunan polisi ateş açtı, 3 sığınmacı yaralandı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan sığınmacılar, polisin silahlı ve gaz bombalı müdahalesiyle karşılaştı.

Silahtan çıkan ateş sonucu yaralanan 3 kişi, ambulansla tampon bölgedeki sahra hastanesine götürüldü.

Bacaklarından vurulan bir göçmene, ilk müdahaleyi Edirne İl Sağlık Müdürü yaptı.

[Yunan polislerinin biber gazlı müdahalesinden etkilenen sığınmacılar Fotoğraf: AA]

"Bize Türkiye sahip çıktı"

Sınırı geçen sığınmacılardan Afgan Alaeddin Nizami, Yunanistan'a girdikten sonra askerler tarafından bacağından vurularak yaralandığını anlattı.

Türk askerinin kendisine şefkat gösterip hastaneye yetiştirdiğini anlatan belirten Nizami, "Yunanistan askeri beni 4 metre uzaktan vurdu. Yine bize Türkiye sahip çıktı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

[Pakistan uyruklu Zişan Uman - Fotoğraf: AA]

Yunan askerinin ateşine maruz kalan Bangladeş uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Samim ve Pakistan uyruklu Zişan Uman da sınırı geçmelerine rağmen Yunan askerleri tarafından yaralanarak Türkiye'ye geri gönderildiğini söyledi.

[Bangladeş uyruklu Muhammed Samim. Fotoğraf: AA]

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti.