FETÖ'nün üniversite yapılanması" soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün sözde Türkiye yöneticisi, firari Mustafa Özcan'ın torunu Enis Özcan, İstanbul Üsküdar'da gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Enis Özcan'ın, örgütün öğrenci evleri sorumlusu olarak FETÖ'nün Üniversite yapılanmasını bir arada tutmaya çalıştığı belirlendi.

Şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.