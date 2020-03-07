Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı.
Boğaziçi Karakol Komutanlığı ekipleri, denize moloz döküldüğü ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.
Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkiindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti.
Hakkında yasal işlem başlatılan S.Ç'ye döktüğü molozları temizlemesi için bir gün süre verildi.
Etiketler: muğla haberleri moloz Milas deniz kirliliğiSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 20:40
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