Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalanacağı belirtildi.

Protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri kuracak.

Annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuklar ile gençler için de lise ve meslek lisesi açılacak.

Açık ortaokul ile lise öğrencisi durumundaki tutuklu ve hükümlülere, destekleme ile yetiştirme kursları da verilecek.