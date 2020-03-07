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Saadet zinciri dolandırıcılarına operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da, kurdukları saadet zinciri benzeri sistemle çoğunluğu İranlı yüzlerce kişiyi 500 milyon dolar dolandırdığı iddia çeteye operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri, dolandırıcılık ihbarı üzerine bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kar payı vaadiyle saadet zinciri
Şüphelinin, İranlı şahıslarla irtibata geçip internet siteleri üzerinden kar payı vaat ederek saadet zinciri oluşturduğu iddia edildi.
Polis zanlının ifadelerinden yola çıkarak Fatih'te bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yeri sahibi ile biri İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, 813 bin Amerikan Doları, 335 bin İngiliz Sterlin'i ile 2 milyon 116 bin lira ele geçirildi.
Çete üyelerinin, çoğunluğu İranlı yüzlerce kişiyi 500 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.
Adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi savcılıkça bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: saadet zinciri istanbul haberleri dolandırıcılıkSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 14:50
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