Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adana'da ambulansın çarptığı otomobil direkte asılı kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da ambulansın çarptığı otomobil yol kenarındaki telefon direğinde asılı kaldı. Araç sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren ambulans, Bilal Kökyıldırım yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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