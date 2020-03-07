Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından Ege Denizi’nde yaşanan hareketlilik gün geçtikçe artıyor.

Kos Adası'na geçen sığınmacılardan geriye sadece eşyaları kaldı. Bota binerken ağırlık yapmaması için sahile bırakılan sığınmacıların eşyalar ise başka sığınmacılar tarafından yağma edildi.

[Fotoğraf: İHA]

10 kişilik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar bot ağırlık yapmaya başladığında ise yanlarında getirdikleri sahile bırakarak umut yolculuğuna çıktı. Sahile atılan sırt çantaları ise başka sığınmacılar tarafından talan edildiği görüldü.

Yanlarına hiçbir eşya almayan sığınmacılardan bazıları karşıya geçmeyi başarırken bazıları ise Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Yunan kara sularına geçmeden yakalanıyor.