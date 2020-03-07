Haber Giriş: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Etiketler: hava durumu Fırtına Ege deniziSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 13:11
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