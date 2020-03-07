Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.