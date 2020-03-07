Avrupa’ya gitmek için sınırda toplanan sığınmacılara Yunan güvenlik güçlerinin engellemeleri devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye giden sığınmacılar Yunanistan ile kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara biber gazıyla müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

İçişleri Bakanı Soylu, sınırı geçen sığınmacı sayısının 143 bine ulaştığını açıkladı.

Yunanistan tarafından Türkiye'ye itmeleri önlemek amacıyla bin özel harekat polisinin sınır hattında göreve başladığını açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Yunanistan itme yapacaktı, özel harekatlarımız hepsini tıkadı. Onların itmelerine müsaade etmediler" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.

Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.

Yunanistan'ın sert müdahaleleri devam ediyor

Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.

Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.