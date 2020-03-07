Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Özel harekatlar göreve başladı, Yunanistan'ın itmeleri önlendi
[Özel harekat polisleri geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor. Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına gönderilen özel harekatçıların göreve başladığını belirterek, "Yunanistan itme yapacaktı, özel harekatlarımız hepsini tıkadı. Onların itmelerine müsaade etmediler." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sığınmacılara zulmü ile ilgili, "Maskeler düştü, olanlar insanlık nutku atanların acımasızlığını ortaya koyuyor." diye konuştu.
Bakan Soylu, itmeleri önlemek amacıyla Yunanistan sınırına gönderilen bin özel harekatçının dün akşam göreve başladığını belirterek, "Yunanistan itme yapacaktı, özel harekatlarımız hepsini tıkadı. Onların itmelerine müsaade etmediler." dedi.
Bakan Soylu, sınırı geçen sığınmacı sayısının 143 bini aştığını söyledi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 11:39
Son Haberler
- 12:10
- 12:07
- 12:03
- 12:02
- 12:01
Sıradaki Haber
Sınır dışı edilen yabancı terörist sayısı 280 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz