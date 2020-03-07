İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sığınmacılara zulmü ile ilgili, "Maskeler düştü, olanlar insanlık nutku atanların acımasızlığını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, itmeleri önlemek amacıyla Yunanistan sınırına gönderilen bin özel harekatçının dün akşam göreve başladığını belirterek, "Yunanistan itme yapacaktı, özel harekatlarımız hepsini tıkadı. Onların itmelerine müsaade etmediler." dedi.

Bakan Soylu, sınırı geçen sığınmacı sayısının 143 bini aştığını söyledi.