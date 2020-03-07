Diyarbakır annelerinin bekleyişleri 187 gündür devam ediyor. Şırnak'tan da 2 aile evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemine başladı.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Hatice Levent, kızı Fadime'yi çok özlediğini söyledi.

Evladını terör örgütünden kaçmasını isteyen Levent, "Fadimem, sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum." dedi.

[Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılan anne Hatice Levent, açıklamalarda bulundu. Fotoğraf: AA]

"Evlatlarımızı inlerde tutmasınlar"

Çadırda 187 gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini aktaran Levent,"Biz evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kızım gel, senin yüzünü öpüp koklamak istiyorum. Biz burada bittik. Yeter bize yaptıkları bu kötülük. Evlatlarımızı versinler. Evlatlarımızı inlerde tutmasınlar." diye konuştu.

"Evladımı almadan buradan kalkmayacağım"

Anne Cennet Kabaklı da oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "HDP ve PKK'lılardan oğlumu istiyorum." dedi.

[5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil Kabakı için Gaziantep'ten Diyarbakır'a gelen anne Cennet Kabaklı da HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürüyor. Fotoğraf: AA]

Oğlunun sesini, kendisine sarılmasını, "anne" demesini çok özlediğini belirten Kabaklı, "Evladımı bana geri versinler. Eyleme katılan annelerin sayısı arttı. İnşallah herkesin evladı gelir, benim evladımı da bırakırlar. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Onların kökünü kazıyana kadar burada oturacağız. İnşallah sonları gelir." diye konuştu.