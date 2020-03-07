İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Elazığ'da depremden sonra hayatın yavaş yavaş normale dönmesi içinde herkesin elinden geleni yapmaya hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Soylu, AFAD koordinasyon merkezlerine 112 bin 646 yazılı ve sözlü talepte bulunulduğunu, bunların hepsinin karşılandığını bildirdi.

3 bin 300 konteyner kuruldu

Depremin ardından sadece konteyner şehirler oluşturmadıklarını köylere yüzlerce evin önünde alt yapısını oluşturarak konteynerler kurduklarını bildiren Bakan Soylu, "Şu ana kadar Malatya ve Elazığ'da 3 bin 300 konteynerimiz kurulmuş durumda, alt yapısı hazır. Orada bir hayat devam edebilir, özellikle ortak yaşama alanlarını arkadaşlarımız bir kısmını oluşturdular, bir kısmını oluşturmaya devam ediyorlar. Gerek kafeteryalar gerek öğrencilerimizin hem 8. sınıf hem 12. sınıf öğrencilerimizin kafeteryaları, ana sınıfları yani çok mükemmel ana sınıfları oluşmuş." diye konuştu.

Orada yaşayan insanlara evlerinin sıcaklığını kaybettirmemek için ellerinde gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Soylu, ortaya koydukları gayret ve mücadele için tüm Elazığ'a, Elazığlılılara, sivil toplum örgütlerine ve tüm kuruluşlara teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Geçici konaklama merkezlerinde elektrik ve su ücreti alınmayacak

Kalıcı barınmayı tesis edecek adımların atıldığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, “Konteynerlerden müteşekkil geçici konaklama merkezleri oluşturduk. Geçici konaklama merkezlerimizden elektrik ve su ücreti almayacağız” dedi.

Süreci hep 2021'in nisan olarak nitelendirdiklerini anlatan Soylu, şöyle dedi:

"İlk geldiğimiz andan itibaren yani temellerin atılması yaraların sarılması vatandaşlarımızın yeni evlere geçmesi olarak nitelendirmiştik. Zannediyorum ki önümüzdeki yılın nisan ayı içerisinde muhakkak depremin acıları kayıpları unutulmaz ama bu yaraları sardığımız, sarmaya çalıştığımız bir süreci Allah hem Elazığlı hem Malatyalı hemşehrilerimize göstermeyi nasip etsin. Bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda hakikaten önemli bir çalışma ortaya koyuyor. Bir çok yerde temeller atıldı, devam ediyor bir taraftan. Kalıcı barınmayı tesis edecek adımlarımız da süratle atılıyor. Merak edilen, arkadaşlarımızın sorduğu sorular var. Konteyner kentlerden elektrik ve su ücreti alınacak mı alınmayacak mı? Burada Elazığlı ve Malatyalı hemşehrilerimize söylüyoruz. Konteynerlerden müteşekkil geçici konaklama merkezleri oluşturduk. Geçici konaklama merkezlerimizden elektrik ve su ücreti almayacağız."