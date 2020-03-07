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Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ile 1 tır çarpıştı. Kazada otomobillerden biri viyadükten aşağı düşerken, tır viyadüklerin arasında sıkıştı.
TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğü üzerinde 2 otomobil ve 1 tır çarpıştı.
Kazada otomobillerden biri viyadükten aşağı düştü, tır ise viyadüklerin arasında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Olay yerine giden sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: TEM otoyolu zincirleme kaza tır viyadükSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 18:46
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