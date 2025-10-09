Hafif Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
AA 09.10.2025 11:22

İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için sağanak uyarısı

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Sağanak Hava Durumu Meteoroloji İçişleri Bakanlığı
