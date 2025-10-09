Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Türkiye
AA 09.10.2025 10:33

Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç, ilçenin Ortabağ ve Ortasu köyleri arasındaki mevkide çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 9 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralananlardan bazıları sıkıştıkları araçlardan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar, ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şırnak Trafik Kazası
