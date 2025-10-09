Hafif Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
AA 09.10.2025 11:09

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve çevre illerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve çevre illerde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İçişleri Bakanlığından uyarı

İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Hava Durumu İstanbul Meteoroloji Sağanak
