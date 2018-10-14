İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "hafta sonu" uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilik dönemi başta olmak üzere çocukluğundan itibaren hafta sonlarını iple çektiğini vurguladı.

Çocukluğumdan itibaren hafta sonunu iple çekerdim.

Hele öğrenci iken.

İçişleri Bakanlığı görevinden sonra

“Hafta sonu “gelmesin istiyorum.

Çünkü CUMA cumartesi pazar günleri trafik kazaları çok artıyor.

Canımız çok yanıyor.

Lütfen dikkat.

“Bu yolda hep birlikteyiz” — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 14 Ekim 2018

Ancak İçişleri Bakanlığı görevinden sonra hafta sonunun gelmesini istemediğini belirten Soylu, "Çünkü cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazaları çok artıyor. Canımız çok yanıyor. Lütfen dikkat. Bu yolda hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA