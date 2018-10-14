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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "hafta sonu" uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazalarının arttığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan &quot;hafta sonu&quot; uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilik dönemi başta olmak üzere çocukluğundan itibaren hafta sonlarını iple çektiğini vurguladı.


Ancak İçişleri Bakanlığı görevinden sonra hafta sonunun gelmesini istemediğini belirten Soylu, "Çünkü cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazaları çok artıyor. Canımız çok yanıyor. Lütfen dikkat. Bu yolda hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik, süleyman soylu, kaza, İçişleri Bakanı, hafta sonu
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