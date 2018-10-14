Jandarmadan 44 ayrı adrese şafak operasyonu: 46 gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla olaylara karışan ve adli makamlar tarafından haklarında arama kararı çıkarılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda 1 aylık bir istihbari çalışma sonucunda adresleri tespit edilen ve takibe alınan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından şafak vakti düğmeye basıldı.

44 ayrı adrese baskın

97 ekip ile 749 jandarma personelinin katıldığı ve 44 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda aralarında ’Kasten adam öldürme ve cezaevinden firar’ dolayısıyla aranan şahıslarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyona İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri de destek verirken şahısların kaçmalarına engel olmak maksadıyla karayolları üzerinde çok sayıda noktada tedbir alınarak şüpheli şahıs ve araçların sorguları gerçekleştirildi.

Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait 21 adet mermi, 1 adet muşta ile 31 adet Bixi mermisi ele geçirildi.

46 şahıstan 10'u tutuklandı

Haklarında adli ve idari işlem gerçekleştirilen 46 şahıstan 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA