Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Eskişehir yolu üzeri ODTÜ yol ayrımında, Yıldırım G. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. Araç daha sonra kavşakta bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ile birlikte Özkan K. ile Dursun G. yaralandı.

Aracın altında sıkışan Özkan K. çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine, vatandaşların ihbarıyla polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken Yıldırım G. ile Dursun G. ambulansta tedavi edildi, Özkan K. da hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA