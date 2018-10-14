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Adana'da ticari taksi yandı

Adana'da park halindeki ticari taksi, sürücüsünün kontak anahtarını çevirmesi üzerine alev aldı.

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Adanada ticari taksi yandı

Selçuk Aras, Adana merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, taksisine müşteri aldıktan sonra aracın kontak anahtarını çevirdi.

Bu sırada motorun alev alması üzerine müşterisiyle birlikte aracı terk eden Aras, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının aracın elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığını tespit etti.

Ticari araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA 

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