  • 14 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.873
    EURO 6.791
  • BIST 96657.42
    ALTIN 229.681
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesirde silahlı kavga: 1 ölü

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Ulubeyler Mahallesi'nde zeytincilikle uğraşan Bekir Yavaş ile kendisine 40 bin lira borcu olduğu iddia edilen Ümit Akman, Ayvalık'a bağlı kırsal Tıfıllar Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanında karşılaşarak bu nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akman, yanındaki tabancayla Yavaş'a ateş etti. Yavaş, kurşunların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Yavaş'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinden otomobille kaçan Ümit Akman, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER