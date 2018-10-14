Zonguldak'ta iş makinesi yandı

Zonguldak, Kırmacı Mahallesi'nde 35 dönüm arazi üzerindeki çöp döküm alanının rehabilitasyon projesinde kullanılan, özel bir firmaya ait iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Polis, yol güzergahında trafik akışını bir süre kapatırken ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından yanan araç söndürüldü.

Bölgede yoğun duman oluşurken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

