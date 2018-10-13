İçişleri Bakanı Soylu: Hem bölge, hem Türkiye, hem coğrafya kazandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, milletin kendilerine verdiği sorumluluk altında, her şarta rağmen ilerlemek zorunda bulunduklarını ve ideallerinin her şart altında ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

20. yüzyılın sonunda kurulan insani bir yaşam tablosu hayalinden, bugün neredeyse dünyanın her köşesinde terörün konuşulduğu bir dünya tablosuna doğru gidildiğini ifade eden Soylu, bunun neden oluştuğunun hep birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Soylu, Batman'da 4 Ekim'de meydana gelen terör saldırısında şehit olan 8 güvenlik görevlisi için ABD Büyükelçiliğinin taziye mesajı yayımladığını hatırlattı.

"Vicdanı, etiği, ahlakı olmayan bir değerlendirmeyi ortaya koyuyor. Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hal ortaya koyuyorsun. Mafya filmlerinde olur, öldürürler sonra mezarının başına gider gözyaşı dökerler. Amerika gibi bir devlete mafyavari bir tavır hiç yakışmamaktadır."

"Diyarbakır'da 2018'de 4 terör olayı var"

Soylu, Milli ve manevi değerlerden uzak, halkla uyuşmayan kişilerin dağlardan bölgeyi idare etmeye, bölgenin çizgisini tarumar etmeye çalıştıklarını belirtti.

"Bizi boş verin, bu toprak buna müsaade etmez. Şunu çok net söylüyorum, iyi bir noktadayız. 2014 yılında tüm Diyarbakır'da 621 terör olayı oluyor. 2018 yılbaşından bu yana 4 terör olayı var Diyarbakır'da."

Soylu, Türkiye'nin altyapısının çok değiştiğini ve "fiskeyle" düşürülecek bir ülke olmadığını aktardı.

"İrademizi ve kararlılığımızı ortaya koyan bir Türkiye var. Dişimizi sıktığımızda üzerinden geçemeyeceğimiz bir mesele yok Allah'ın izniyle."

Soylu, İçişleri Bakanlığı yaparken sadece terörle mücadeleye bakmadığını vurguladı.

"Kulağımın bir tarafı Diyarbakır'a yapılan yatırımlarda, bir tarafı da Muğla'da, Antalya'da, Van'da, gelen turist sayısının artıp artmadığındadır. Eğer bu gerçekleşiyorsa attığımız adımın çıktısı olumlu olarak milletimize yarıyor demektir."

Soylu, Türkiye'yi sınamaya çalıştıklarını ve bu sınamanın 300 yıldır var olduğunu belirtti.

"Bizi gerileme dönemine mahkum etmeye ve Batı ile aramızdaki uçurumu açık tutmaya çalışanların ortaya koyduğu süreçtir. Ortadoğu'daki iddiaları Suriye değildir, Irak değildir, Fas, Yemen değildir. Balkanlardaki iddiaları oradaki ülkeler değildir. Bu coğrafyanın en önemli özelliği olan ve bugün ayakta durursa etrafındaki coğrafyaya kan veren, can veren, umut veren Türkiye'dir. İddiaları Türkiye'dir ve Türkiye'yi diz çökertip, zayıflatmaktır. Ama bu iddialarına ulaşmaları da mümkün değildir."

"Hem bölge, hem Türkiye, hem coğrafya kazandı"

Bakan Soylu, görevden alınan belediye başkanları yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Görevden alındılar da Türkiye kaybetti mi? Hem Diyarbakır kazandı hem Türkiye kazandı hem de coğrafya kazandı. Biz kulağı dışarıya kapalı insanlar değiliz. Bir yandan teröre karşı sürekli operasyon halindeyiz. Diğer taraftan da şehir ve kırsal yaşamı kendi normallerine döndürmek için gerekli altyapıyı hep birlikte kurmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kandil'e biat etmeselerdi..."

Soylu, Söz konusu yerlerde yapılan hizmetlerv için kullanılan kaynakların, belediyelerin kendi kaynakları olduğunu vurguladı.

"Hiç kıvırmasınlar. Paraları PKK'ya göndermeselerdi, Kandil'e biat etmeselerdi, niyetlerini halis tutsalardı, onlar da yaparlardı."

Soylu, Gençlere yönelik yapılan yatırımlara da değindi.

"Akıllarında Murat Karayılan olmasın, Cemil Bayık olmasın, akıllarında dünyayı fetheden ve kendisine bütün dünyayı alkışlatan bilim adamlarımız olsun gayretinin ve heyecanının içerisindeyiz."

Soylu, Diyarbakır'da şube açtığı için ASKON yönetimine de teşekkür etti. Konuşmaların ardından şube binasının açılışı yapıldı.

Bakan Soylu, polis memurunun nikah şahidi oldu

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Arslan'ın torunu polis memuru Yusuf İslam Arslan'ın düğün törenine katıldı.

Törende, polis Arslan ve Eda Bulut çiftinin nikah şahidi olan Soylu, nikahın ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

Soylu, çifte tavsiyelerde bulundu.

"Güzel bir yolculuğu çıkıyorsunuz. Attığınız adım aynı zamanda kutlu bir adımdır. Bu yolculuğun her anında cenabı Allah sizin yardımcınız ve kutlu yolculuğunuzda en büyük destekçinizdir. Birbirinizi muhakkak çok sevin. Sadece birbirinizi değil aynı zamanda sizi bu günlere getiren anne ve babalarınızı da sevin. Cumhurbaşkanımızın nasihatını burada söylemeye gerek yok, dedeniz göstermiş zaten. Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. Kaç torunun var? diye sordum 'bilmiyorum' dedi."

Soylu, katıldığı düğünün birkaç özelliğinin olduğunu belirtti.

"Birinci özelliği ünü bizim sınırlarımızı aşmış Hamo Ağa'nın düğünüdür. 56 evlattan sonra şimdi de torunlarının mürüvvetini görüyor. Bir diğer özelliği de Yusuf İslam aynı zamanda bizim bakanlığımızın bir mensubu aslan bir polis kardeşimiz."

Nikah törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA