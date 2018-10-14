  • 14 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.873
    EURO 6.791
  • BIST 96657.42
    ALTIN 229.681
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da 100 kilogramın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 100 kilogramın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Van Tuşba'da bir kamyonette yapılan aramada 100 kilo 112 gram uyuşturucu bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda 100 kilogramın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları B.K'nin kullandığı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin motor kapağı, stepne lastiği, koltuk ve kapı içlerine gizlenmiş 106 pakette 100 kilo 112 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER