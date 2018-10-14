İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirmelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Savcılık soruşturma başlattı
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: AA