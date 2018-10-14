İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir'deki göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 Ekim 2018 Pazar 09:20





