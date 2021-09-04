Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç hatlarda PCR testi zorunluluğu
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan PCR testi isteyecek.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." açıklaması yapıldı.
Etiketler: THY Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Aşısı
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