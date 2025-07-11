Az Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.07.2025 10:42

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlı adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlı adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 1,5 trilyon lirayı aştı
11:36
POS cihazlarında kayıt dışılığı engelleyecek ek önlemler geliyor
11:34
Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran lideri Hamaney'e tehdit mektubu
11:18
Srebrenitsa'da katledilen genç 30 yıl sonra toprağa veriliyor
11:16
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
11:14
Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda arttı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
FOTO FOKUS
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ