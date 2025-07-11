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Türkiye
İHA 11.07.2025 07:45

Kars'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Sarıkamış’ta kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. M.A. kontrolündeki ticari araç, Kars-Erzurum karayolu Hamamlı köyü mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.A. ve araçta bulunan E.Ö., R.E. ile A.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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