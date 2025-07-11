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Türkiye
AA 11.07.2025 04:43

Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın

İstanbul Eyüpsultan'da bir lastik deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, 1 kişi dumandan etkilendi, depodaki lastikler de adeta küle döndü.

Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın
[Fotograf: İHA]

Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı Köy Yolu üzerinde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki bir evin çatısına sıçradı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çalışma sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangında, depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken, evin çatısında hasar oluştu.

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