Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın

Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı Köy Yolu üzerinde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki bir evin çatısına sıçradı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çalışma sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangında, depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken, evin çatısında hasar oluştu.