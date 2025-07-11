Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan şüpheliler, 3 ay teknik ve fiziki takibe alındı.
Bu kapsamda 33 adrese, 99 ekip ve 300 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 17 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeği ETA'nın da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 29 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.