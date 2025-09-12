Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
AA 12.09.2025 21:54

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Resul Emrah Şahan tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, başka suçtan cezaevinde bulunan Resul Emrah Şahan, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklamasına kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan’ın, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ve “irtikap” suçlarından da tutuklanması kararlaştırıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Cezaevinde bulunan Şahan'ın bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu tespit edilmişti.​​​​​​​

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
