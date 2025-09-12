Şehidimiz Asım Türk'ün emaneti ailesine yeni ev yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin şehit Piyade Er Asım Türk'ün Çanakçı ilçesi Egeköy'deki babaevini ziyaretine ilişkin paylaşıma yer vererek, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimiz Asım Türk'ün emaneti olan Pamuk ablamız ve Harun ağabeyimiz. Siz ciğer parenizi, biricik evladınızı istiklalimiz uğruna feda eylediniz. Vatanımız için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ne yaparsak yapalım, hakkınızı ödememiz mümkün değil. Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti ailemizin yanına gitti. Şehit ailemizin evini en kısa zamanda inşa edip teslim edecek inşallah. Sayın Valime de teşekkür ediyorum. Devletimiz de aziz milletimiz de sizlere ebediyen minnettardır. Ellerinizden öperim."

Giresun Valisi Serdengeçti, şehit ailesini ziyaret etti

1994 yılında Kars Kağızman’da şehit olan Piyade Er Asım Türk’ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk’ü Çanakçı ilçesi Egeköy’de ziyaret eden Serdengeçti, ailenin taleplerini dinledi.

Serdengeçti, NSosyal’den yaptığı paylaşımda, şehidin mirasının baş tacı, emanetinin ise devletin teminatı altında olduğunu vurgulayarak, "1994’te Kağızman’da şehadete eren P. Er Asım Türk’ün muhterem anne ve babası Pamuk ve Harun Türk ile bir aradayız. Bir evlatları olarak, ailemizin şehidimizin kabrine yakın kalma dileğini, onlara yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Cenab-ı Hak ömürlerini bereketlendirsin." ifadelerini kullandı.