Denizli'de maden ocağında göçük

Karaismailler Mahallesi'ndeki bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle beline kadar toprakta mahsur kalan Hüseyin Turan ile Ömer Duran’ı toprak altından çıkarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, madende meydana gelen iş kazasının ardından ekiplerin bölgede çalışma başlattığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. 2 işçi beline kadar toprak altında kaldı. Kendileriyle iletişim kuruyoruz. İşçilerin kısa süre içinde çıkarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.