Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı

Alınan bilgiye göre, kenti gezmek için Şanlıurfa'ya gelen vatandaş, otomobiliyle kent merkezine ulaşmak için navigasyon uygulamasından yardım aldı.

Uygulamanın yönlendirdiği Pınarbaşı Mahallesi 1203. Sokak'a giren sürücünün kullandığı otomobil, sokağın dar olması nedeniyle duvarlar arasında sıkıştı.

İleri ve geri manevra yapamayan sürücünün araçta mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, vatandaşların da yardımıyla otomobili bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin ve mahallelinin aracı iterek geri manevra yaptırmaya çalıştığı kurtarma operasyonu, uzun uğraşlar sonucu başarıyla tamamlandı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobilde hasar oluştuğu görüldü. Otomobilin sokağa sıkıştığı ve kurtarılmaya çalışıldığı anlar ise bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.