Antalya'da devlet korumasındaki 5 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, anne ve babası hayatını kaybeden ya da çeşitli sebeplerle ailelerinin bakımlarını sağlayamadığı çocuklar için başlattığı Koruyucu Aile Programı, çocuk sahibi olamayan ve çocuk sahibi olmalarına rağmen kimsesiz çocuklara yuvalarını açmak isteyen ailelere umut oluyor.

Devlet tarafından her ihtiyaçları karşılanmasına rağmen çocukların anne, baba sevgisi ve aile sıcaklığında büyümesini amaçlayan program ile Antalya'da evlat özlemi çeken 5 aile daha çocuklarıyla buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni"nde iki aylık "Begüm" bebeği ilk defa kucaklarına alan anne ve baba gözyaşı döktü.

Aile, bebeği "Evlat kokusu çok güzelmiş." diyerek severken duygusal anlar yaşandı.

Çocukları "yavrum" diyerek seven diğer ailelerin mutluluğu da gözlerinden okundu.

"Bu mutluluğu herkesin tatmasını istiyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, gazetecilere, Antalya'da 306 koruyucu ailenin yanında 335 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Çocuklara yeni yuvalarında mutluluk dileyen Sökmen, "Evlat hasreti çeken ailenin, Begüm bebek ile duygusal buluşmasına hepimiz tanık olduk. Bu mutluluğu herkesin tatmasını istiyoruz. Antalyalıları koruyucu aile olmaya davet ediyoruz." dedi.

"Anneliğin ne olduğunu hissettim"

Begüm bebeğin koruyucu aileliğini üstlenen 32 yaşındaki Hatice İlhan, 8 yıldır evlat hasreti çektiklerini söyledi.

Bebekleri olmadığı için koruyucu aile olmaya karar verdiklerini dile getiren İlhan, "Rabb'im bize Begüm bebeği nasip etti. İlk defa kucağıma aldım. Anneliğin ne olduğunu hissettim. Kokusunu içime çektim. Evlat kokusu çok güzel. Begüm ile bundan sonra daha güzel günlerimiz olacak." dedi.

Nadir İlhan da Begüm'ün kendileri için çok değerli olduğunu ve ona güzel bir hayat sunacaklarını ifade etti.

Eşi Bekir Özdemir ile 1,5 yaşındaki çocuğun koruyucu aileliğini üstlenen Ukraynalı Kateryna Özdemir, 6 yıldır evli olduklarını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren kimsesiz bir çocuğun bakımını üstlenmeyi istediğini anlatan Özdemir, çok mutlu olduklarını dile getirdi.