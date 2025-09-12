Az Bulutlu 26.1ºC Ankara
DHA 12.09.2025 12:43

Düğün sonrası kavga: Kalabalığın üzerine aracını sürdü

İstanbul Kartal'da düğünde çıkan tartışmanın ardından sürücü, otomobiliyle davetlilerin arasına daldı. İki kişiye çarpan otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi.

Olay, Esentepe Mahallesi Aytekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, düğünde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma, düğün çıkışında sokağa taştı. Bu sırada alkollü olduğu öne sürülen sürücü, otomobili kalabalığın üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişi yaralanırken, otomobil daha sonra park halindeki bir araca çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücü gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. 

İstanbul
Türkiye'de 8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası yaşandı
