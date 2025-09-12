Türk Kızılay ilk yardım eğitimleriyle 8 ayda 69 bin kişiye ulaştı

Türk Kızılay, 22 şehirde bulunan 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde, IFRC bünyesindeki Küresel İlk Yardım Referans Merkezi'ne bağlı olarak ilk yardım eğitimleri düzenliyor.

Verdiği 16 saatlik ilk yardım eğitimlerinin uluslararası standartları karşılaması IFRC tarafından tescillenen ve geçen yıl "Küresel İlk Yardım Akreditasyonu" belgesi verilen Türk Kızılay, daha çok kişiye ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay, Küresel İlk Yardım Merkezi'nin Dünya İlk Yardım Günü için bu yıl belirlediği "İlk Yardım ve İklim Değişikliği" konsepti kapsamında kursiyerlere ilk yardımın yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerini de anlatıyor.

"İlk yardım bilgisi herkes için hayati önem taşımaktadır"

Türk Kızılay Adana Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ali Seyhan, Dünya İlk Yardım Günü'nün her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlandığını söyledi.

Erişilebilir ilk yardım bilgisinin önemini vurgulamak amacıyla Küresel İlk Yardım Merkezi'nin her yıl farklı bir konsept uyguladığını anlatan Seyhan, bu yıl ki konseptin de "İlk Yardım ve İklim Değişikliği" olduğunu belirtti.

Seyhan, bu kapsamda Türk Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde eğitimler verdiklerini vurgulayarak, "Bu yılın konseptinde iklim değişikliğinin neden olduğu insan sağlığı ve çevresel etkilerine yönelik farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Artan aşırı sıcaklar, sel, fırtına ve yangınlar her yaş grubunu farklı şekillerde etkilediği için ilk yardım bilgisi herkes için hayati önem taşımaktadır." dedi.

Eğitimlere katılımın yoğun olduğunu ifade eden Seyhan, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde bu yıl 8 ayda gerçekleştirilen ilk yardım eğitimleriyle 69 bin kişiye ulaşılmıştır. Bu yıl düzenlenen ilk yardım seminerlerine ise 539 bin kişi katılmıştır. Ayrıca, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 81 ilde Orman Bölge Müdürlüklerine ilk yardım bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Orman yangınlarında görev alan gönüllüler ile yeni eğitim öğretim yılında okullarda yaşanabilecek acil durumlara karşı da öğretmenlere ve öğrencilere yönelik doğru müdahalenin hayat kurtarıcı etkisine dikkat çekmek amacıyla eğitici video hazırlandı."

"Herkesin mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerekiyor"

Eğitime katılan 2 çocuk annesi Gökçe Güneş de rahatsızlanan kişilere ilk yardım müdahalesi yapılmasıyla ilgili haberler gördükten sonra eğitim almaya karar verdiğini dile getirdi.

Günlük hayatta ilk yardıma herkesin ihtiyacı olabileceğini vurgulayan Güneş, "Kalp hastası babam var. Mesela kalp masajını bilmiyordum, bu eğitim sayesinde öğrendim. Kanamalarda nasıl müdahale edebileceğimizi öğrendik. Evde yaşanacak kazalara nasıl müdahale etmem gerektiği hakkında bilgi sahibi oldum. Çevremdeki bütün arkadaşlarımı eğitime yönlendireceğim. Herkesin mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerekiyor." diye konuştu.

"Ne kadar bilinçsizce hareket ettiğimizi fark ettim"

İç mimar Fatma Gezen de katıldığı eğitim sayesinde ilk yardımla ilgili birçok şey öğrendiğini anlattı.

Eğitimler sayesinde karşılaştığı vakalara artık müdahale edebileceğini anlatan Gezen, şunları kaydetti:

"Olaylarda çok bilinçsiz bir şekilde hareket ediyoruz ya da hiçbir şey yapamayabiliyoruz. İlk yardım eğitimi alıp karşılaştığım olaylarda direkt müdahale etmek istedim. Evde sıkça yaşadığımız kazalar oluyor. Mesela vücudumda yanık olmuştu. Bu eğitim sayesinde bununla ilgili ne kadar bilinçsizce hareket ettiğimizi fark ettim. Aslında doğru bildiğimiz şeylerin ne kadar yanlış olduğunu, uygulamaları nasıl doğru şekilde yapmamız gerektiğini öğrendim."