Yol kenarındaki yangını gören tatilci aile alevlere müdahale etti

Kaş-Kekova yolunda seyir halindeyken yol kenarında alevlerin yükseldiğini gören tatilci aile, yangına araç tipi yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılma riski taşımasına rağmen, çevredeki duyarlı vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, bölgedeki sürücüler ve yolcular arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken bölge sakinleri, yangının büyümeden söndürülmesinde gösterdiği çaba nedeniyle aileyi ve müdahalede bulunan vatandaşları tebrik etti.

Taner Kaya, "Dumanlara yaklaştığımızda yangın çıktığını gördük ve arabamızı çekip yangına müdahalede bulunduk. Aracımda yangın tüpü olduğu için onunla müdahale etmeye başladım. Yangının bir köşesinden başlayarak söndürmeye çalıştım. Bir nebze olsun söndürmeye başardım ama yangın daha çok yayılmaya başlayınca jandarma ekiplerinin desteğiyle yangın söndürüldü. Yol kenarında çıkan yangınların söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bulunduğumuz bölgelerde yangına sebebiyet verecek çöplerimizi atmayalım. Eğer biz oradan geçerken yangını fark etmeseydik yangın daha çok büyüyebilir, yerleşim yerlerine sıçrayabilirdi. Bunlara dikkat edelim" dedi.